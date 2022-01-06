Суд наложил арест на все имущество Порошенко

Суд в Киеве наложил арест на все имущество экс-президента Украины Петра Порошенко. Решение связано с уголовным делом о государственной измене, по которому проходит бывший глава государства.

О постановлении Печерского районного суда Киева сообщается на странице партии Порошенко "Европейская солидарность" в Facebook. Также представители партии опубликовали видеообращение адвоката Игоря Голованя. Он заявил, что решение об аресте было принято незаконно по заказу нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

"Судья была настроена на то, чтобы как можно быстрее провести это заседание, – сказал адвокат. – Судья спешила, чтобы удовлетворить прихоть офиса президента и лично президента".

Также защитник Порошенко заявил о множестве нарушений, допущенных в ходе судебного заседания. По мнению Голованя, все это направлено на то, чтобы помешать Порошенко вести политическую деятельность. Адвокат добавил, что решение суда будет обжаловано.

Сам Порошенко в данный момент находится за границей. Он сообщил, что вернется на Украину 17 января и примет участие в судебных заседаниях. Также он заявил, что готов ответить на все вопросы правоохранителей. По мнению политика, Зеленский его боится и ненавидит, поэтому и "преследует через систему искривленного правосудия".

Бывший президент Украины стал фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело было возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации". Порошенко на родине грозит 15 лет лишения свободы.