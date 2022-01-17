Забрали паспорт: Порошенко пытаются не пустить на Украину

Петр Порошенко, как и обещал, вернулся из Варшавы в Киев. Прямо на пункте паспортного контроля у Порошенко забрали паспорт. Следователь государственного бюро расследований Украины зачитал повестку на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

"Вы являетесь задержанным", – обратился следователь к Порошенко и забрал у него паспорт, сообщает РИА Новости.

Депутаты Верховной рады от партии "Европейская солидарность" окружили Порошенко и не подпускали правоохранителей. Журналистам, освещавшим возвращение, Порошенко заявил, что его пытаются не впустить в страну.

"Меня, гражданина Украины, пытаются не пустить на Украину, забрали паспорт под предлогом какого-то контроля", – сказал он.

Тем временем возле Печерского суда, где назначено заседание по избранию меры пресечения, собрались сторонники Порошенко.

По данным ТАСС людей уже более сотни, они расставили несколько металлических бочек, бьют в них, выкрикивают лозунги в поддержку Порошенко.

Суд запланирован на 12:00 по московскому времени.

Порошенко является фигурантом дел о государственной измене, финансирование терроризма и создании террористической организации". Ему грозит 15 лет лишения свободы. Генпрокуратура Украины а время следствия просит арестовать его с возможностью внесения залога суммой около 37 млн долларов.

Будучи в Варшаве Петр Порошенко заявил, что не боится возвращаться на Украину, так как задерживать его попросту не за что.