Порошенко заснул во время судебного заседания

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на судебном заседании по избранию ему меры пресечения по делу о госизмене ненадолго заснул. Это заметили журналисты во время трансляции заседания, которую вел YouТube-канал "Судебная власть Украины".

Когда выступал его адвокат Игорь Головань, экс-президент Украины закрыл глаза, облокотился на руку и стал клонить голову. Порошенко удалось поспать чуть больше минуты, после этого он открыл глаза, передает РИА Новости. При этом никто из участников заседания, в том числе и судья, внимания на это не обратил.

17 января Петр Порошенко прибыл на Украину из Варшавы. Как утверждал политик, во время прохождения контроля в аэропорту "Киев" его пытались не впустить в страну: забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже документ ему вернули, и бывший украинский президент пересек госграницу.

Сообщается, что Печерский райсуд приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения.

Экс-президент Украины проходит как подозреваемый по делу о госизмене. Ранее пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Петра Порошенко с возможностью внесения залога в размере примерно 37 миллионов долларов.

Соратники экс-президента по партии "Европейская солидарность" считают это политическими репрессиями.

Ранее также сообщалось, что экс-президент Украины отказался от бесплатного адвоката.