"Порох есть": экс-президент Украины вернулся в Киев со скандалом

Бывший президент Украины Петр Порошенко со скандалом вернулся в Киев из заграничного турне. На родине его ждал суд. А еще его дали наручники, которыми, впрочем, никто так и не решился украсить запястья экс-главы государства. Прокуратура подозревает политика в госизмене и в финансировании терроризма. Уже несколько часов кряду Порошенко избирают меру пресечения. Во время столь тягомотной процедуры он даже успел заснуть, до этого сказав, что все это дело сфабриковано. Это очередной фарс, который очень дорого может обойтись нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому.

"Какой настрой? Фантастический! – хорохорится Петр Порошенко и поясняет, – Домой едем".

Дома экс-президент не был почти месяц. Уехал сразу. как только правоохранители объявили о подозрении в госизмене. Отправился якобы с плановым визитом в Турцию, потом – в Европу. Соратники опасались, что их лидера задержат по возвращению прямо в Жулянах. Но представители госбюро расследований разве что попытались после приземления передать повестку. Тщетно.

"Петр Порошенко отказался от получения процессуальных документов. Адвокаты заверили, что все получат, но после прохождения пограничного контроля сбежали", – возмущается пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян.

Порошенко и его соратники паузу на пограничном контроле интерпретировали в свою пользу.

"Бывшего президента не пускают в страну", – тут же объявили они.

"Они больше 15 минут проверяли мой биометрический паспорт, разрабатывая сценарий недопуска меня на территорию Украины. Так сильно они нас ждали! Так сильно они нас боятся!" – гордо заявил Петр Порошенко.

Сторонники встретили Порошенко у аэропорта флагами и лозунгами. По данным украинских журналистов, собралось несколько сотен человек. Сам политик насчитал 15 тысяч.

"Я приветствую ваши лозунги, – продолжил Порошенко. – Не я их автор, но это очень круто. I'll be back. Это правда. Вы сказали, что стране нужен Порох – у вас Порох есть".

Экс-президент заявил с трибуны, что только благодаря такой поддержке власть уступила и все-таки пустила его в страну. Пограничники сразу же назвали заявления Порошенко блефом и манипуляцией.

"Ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться на Украину", – подчеркнула украинская погранслужба .

Отказавшись от повестки, Порошенко все-таки прибыл в Печерский суд. Прокуратура подозревает политика в госизмене и в финансировании терроризма. Обвинение строится на том, что, будучи президентом. Порошенко подписал договор на закупку угля из неподконтрольного Донбасса. Фигурантами дела также являются нардеп Виктор Медведчук и бизнесмен Сергею Кузяра – оба сейчас под домашним арестом, а также бывший министр энергетики Владимиру Демчишин – он находится за пределами Украины.

Меру пресечения для Петра Порошенко должны определить в ближайшие часы.