Зеленский пожаловался, что Запад его не слушает

У Киевского суда, где должны были рассмотреть апелляцию об избрании меры пресечения Петру Порошенко, еще утром начали собираться националисты в камуфляже – основная аудитория бывшего президента Украины. Но случилась то ли зрада, то ли перемога. Материалы дела так и не привезли.

Порошенко обвинил во всем Зеленского: "Офис президента отдал приказ Печорскому суду не передавать документы в апелляционный, сорвать это судебное заседание, потому что они еще не подобрали компромат на судей, которые должны принять незаконное решение. Разве это европейская держава?!".

Бывшего президента обвиняют в госизмене по делу о покупках энергоресурсов у Донецкой и Луганской республик. Теперь и Юлия Тимошенко, которая некогда намекала на объединение, называет Порошенко чуть ли не террористом.

Порошенко старается перехватить инициативу по самой горячей теме. На следующей неделе он обещает лично отвезти на фронт жизненно необходимое для солдат оборудование. И тут же признает: бояться стране нечего: "Я подчеркиваю, оснований для паники нет никаких. Мы не в 14-м".

Вопрос о якобы неминуемом российском вторжении – то немногое, в чем бывший и нынешний президенты совершенно согласны. На пресс-конференции для иностранных СМИ Зеленский рассказывает, как просит западных коллег остановиться, но его не слушают.

"Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ездят танки, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника. Я начал говорить с лидерами государств и объяснять им: нам нужно стабилизировать экономику. После начала паники 12,5 млрд вывели из Украины, это очень дорого для украинцев", – заявил Владимир Зеленский.

Такая риторика – не только экономически невыгодна, но и опасна для Украины.

"Надо садиться за стол переговоров, вести мирные переговоры и не допустить ни боевых действий, ни войны. Это единственный выход для президента Украины. При этом он должен действовать и проводить эту линию без оглядки на Запад, на внешнее управление США и западных партнеров, а только руководствуясь интересами нашей страны", – подчеркивает депутат Рады Виктор Медведчук.

Карты окруженной Украиной – и на BBC. Тут же репортаж о киевлянах, которые через специальное приложение ищут на экране мобильного бомбоубежища и собирают спасрюкзак с гречей и печеньем "Буратино".

На первой полосе Financial Times – киевские дети, которые "лицом к лицу столкнулись с геополитической реальностью" и вынуждены изучать радиус поражения бомб, чтобы знать, как укрыться от них среди высоток.

"Реальное основание поведения Запада в вопросе нагнетания риторики только одно – это требования России учесть гарантии безопасности Российской Федерации и то обращение, которое было направлено США полтора месяца назад. Иначе это толковать нельзя. В ответ на это разгорелась истерия – вторжение российских войск на Украину, концентрация российских войск на границе между Россией и Украиной", – говорит Медведчук.

Глава Минобороны страны тем временем рассыпается в благодарностях США и Британии – оттуда придут еще 45 самолетов с оружием. Несговорчивой Германии, которая обещала лишь каски и ремонт бункера под Одессой, но категорически отказалась снабжать ВСУ летальным оружием, Алексей Резников пригрозил восстановлением Берлинской стены.

"Если Германия не поменяет свою позицию, федеральному правительству придется разбираться не с проблемой ОРДЛО и Крыма, а с Германской Демократической Республикой", – заявил украинский министр обороны.

На Яворовском полигоне вместе с британцами бойцы ВСУ испытывали управляемые противотанковые ракеты NLAW. На Херсонщине начались боевые учения артиллерии. А на линии соприкосновения пограничники спешно обустраивают боевые посты.

Впрочем, боеспособность украинской армии – секрет Полишинеля. Тот же Порошенко после суда рассказал сторонникам, что танки стоят без снарядов, нет солярки, бойцы спецподразделений получают меньше, чем охранники в супермаркете.