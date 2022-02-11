В суде Порошенко глумился и говорил о психиатрической экспертизе

В Киеве, кажется, и не скрывают воинственного настроя. Украинский главком, например, объявил, что в марте начнётся подготовка резервистов в частях территориальной обороны. Она затронет полтора-два миллиона человек, "мотивированных граждан", как выразились военные. Пока в страну продолжает поступать иностранное оружие, а регулярные части проводят масштабные учения.

Два военно-транспортных самолета один за другим сели в аэропорту "Борисполь". Пока в Берлине "нормандская группа" искала мирный выход из кризиса, в Киев доставили еще 130 тонн американских припасов – ракетные комплексы Javelin, снаряды для гранатометов и другое военное снаряжение. С начала года на Украину из США прибыли 15 бортов с оружием общим весом более 1200 тонн.

На что способен этот арсенал – украинская армия выясняет прямо сейчас. В стране идут масштабные учения. Их проводят и в Донецкой области и на границах с Белоруссией и Крымом.

"Нам нужно тренироваться, даже если нет угрозы российского вторжения. Потому что мы – армия. И должны совершенствоваться", – считает Юрий Шаталович, украинский солдат.

Сколько военных участвует в этих маневрах – неизвестно. Как и то, задействуют ли в них иностранных инструкторов. Зато в стрельбах точно будут применять союзническое оружие. Все, что с 2014 года отправляли в Незалежную, помимо американцев, европейцы. И все, что за эти годы таинственным образом не исчезло.

Загадочная история приключилась и с внедорожниками, которые украинским пограничникам на днях передало правительство США. Почти полсотни машин должны были отправиться не восток страны, помогать противостоять угрозе, но почему то оказались на сайте перепродажи. Погрануправление поспешило назвать эти объявления фейком и заверить, что новенькие "Мицубиси" уехали по адресу.

Впрочем, неизвестно куда на Украине исчезает и собственная военная продукция. На киевском военном заводе "Радар" минувшей ночью украли детали для истребителей на общую сумму почти полмиллиона долларов. Предприятие входит в концерн "Укроборонпром". Тот самый, в котором три года назад исчезли деньги и репутация бывшего президента Петра Порошенко. Вот только сегодня его судят не за коррупцию, а госизмену.

Сам "гетман" сегодня пытался обжаловать меру пресечения по "угольному" делу. В суде не спал и не пел, но продолжал откровенно глумиться над прокурорами. Считая обвинения в свой адрес абсурдными.

"Не исключаю, что буду просить у своей защиты проведения психиатрической экспертизы тех, кто готовил этот важный документ", – заявил Петр Порошенко, бывший президент Украины.

Пока бывший президент Украины заявлял о попытках дискредитировать его, как политического лидера, президент нынешний прибыл в Харьков.

У Зеленского двухдневный визит в приграничные регионы. Встреча с региональными чиновниками и заседание Совета нацбезопасности. Тема, по сути, одна – кризис на восточных границах.

Украина готова к продолжению работы в "нормандском формате", но не готова на прямой диалог с непризнанными республиками. Это заявил и министр иностранных дел Кулеба. При этом подчеркнув, что наступлений на Донбасс не планируется.

"Этот диалог чрезвычайно сложный, но он должен продолжаться, потому нет другого пути, кроме как дипломатическое урегулирование конфликта", – считает Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины.

МИД Украины обратился к Западу из-за претензий к России по вопросу морского судоходства

Украина выступает за то, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ получила возможность возобновить наблюдение за ситуацией в Донбассе при помощи беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия

Итог встречи не показал ничего нового. Мирный процесс по Донбассу по-прежнему в тупике. Хотя Украина продолжает настаивать, видимо, желая быть услышанной в первую очередь коллективным Западом – война им не нужна.

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