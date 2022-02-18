Порошенко призвал вооружать армию, а не строить дороги

Украина не планирует силовых действий в отношении Донбасса, заявил сегодня министр обороны страны Алексей Резников, выступая в Верховной раде. И там же он отчитался о помощи Запада – в основном это вооружение.

Искусство войны, которая не началась, и как ее использовать, давно поняли в Раде. Ряд чиновников с трибуны рапортует: отключений энергии не будет, запасов угля хватает. Военное ведомство тоже будто успокаивает: вероятность масштабной эскалации считают невысокой. Но в тоже время поддерживают градус напряжения такими заявлениями, мол, Россия не уводит войска. Какие дивиденды тоже понятно из той речи министра обороны Украины.

"Мы получили от наших зарубежных партнеров более двух тысяч тонн вооружения. На Украину прибыл 31 авиарейс, и мы еще ожидаем", – сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Пока ожидают, в Киеве идут патриотические акции в память о так называемой Небесной сотне – погибших во время Майдана. Правда, список этой сотни у многих вызывает подозрение: по крайней мере двадцать с лишним человек ушли из жизни по другим причинам. Но при этом получают пособия как герои. Но это неизвестно внешним интересантам.

Накануне Киев посетила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Она озвучила несколько фраз, которые за последние дни стали дежурными, – о самых серьезных санкциях для России и далее по списку. Но на Украину она приехала не с пустыми руками, а с капиталом короны. Монархия заботится об украинской демократии.

"Когда премьер-министр Борис Джонсон в последний раз был в Киеве, ранее в этом месяце, он объявил, что Великобритания предоставит 88 миллионов фунтов на поддержку демократии на Украине и ее энергетической независимости. Сегодня я могу объявить о дальнейшем увеличении нашей помощи – увеличении суммы на эти проекты до 100 миллионов фунтов", – заявила Трасс.

Услышав о том, что Украина выторговала еще денег, министр иностранных дел страны продемонстрировал высший уровень дипломатического этикета.

"Я не буду присутствовать на протяжении всей вашей речи, я полностью доверяю Лиз Трасс", – заявил Кулеба.

И Трасс остается в одиночестве, ожидая вопросов. Но тишина, их нет. Тем временем в Раде продолжают настаивать на наращивании военного потенциала: Порошенко, экс-президент, предлагает свернуть все стройки. На них, мол, и так воруют.

"Зеленский должен унять свои коррупционные аппетиты на "Великом кражеводстве", зашить карманы и передать деньги армии! Хорошие дороги, безусловно, нужны. Но не для того, чтобы по ним ехали российские танки. Или чтобы их разбомбила российская авиация", – призывает Порошенко.

А президент нынешний, Зеленский, с высокой трибуны заявляет: паника из-за слухов о "вторжении" работает против Украины. И совсем невозможно вести социальную и экономическую политику. Но заявления одни, а на деле вооружение в страну идет без перерыва при покорном молчании украинцев.