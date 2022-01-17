"Я – не Тимошенко": Порошенко заявил, что не позволит себя посадить

В понедельник Печерский районный суд Киева изберет меру пресечения по делу о госизмене в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Рейс компании Wizz Air из Варшавы, на котором находится Порошенко, уже приземлился в аэропорту Киева, как свидетельствуют данные табло аэропорта "Жуляны".

Экс-президент намерен посетить заседание суда. Он заявил, что не даст посадить себя за решетку. Ранее этот же суд арестовал имущество политика, передает телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

"Первое – я не сяду. Второе – я не позволю себя посадить. Я – не Тимошенко (экс-премьер Юлия Тимошенко)", – заявил бывший украинский лидер.

Как сообщалось, 17 декабря 2021 года Порошенко отправился в дипломатическое турне, в ходе которого планировались визиты в Турцию и Польшу. По словам адвокатов и сторонников экс-президента, эта поездка была заранее спланирована.

Генпрокурор просит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия бывшего президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями.

Украинские СМИ пишут, что Печерский суд Киева санкционировал задержание Порошенко, чтобы доставить его в суд.

Сторонники Порошенко собираются около киевского аэропорта "Жуляны", чтобы встретить бывшего главу государства.