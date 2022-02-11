Шойгу напомнил Уоллесу о недостатке британских танков

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который 11 февраля приехал в Москву для встречи с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу, побывал на выставке, посвященной истории военного сотрудничества СССР и союзных государств в годы Великой Отечественной войны. Пояснения Уоллесу давал сам Шойгу.

Показав на один из снимков, российский министр сказал: "Может быть, здесь есть и ваши родственники". Шойгу также обратил внимание Уоллеса на танки, которые Советскому Союзу поставляла Великобритания. "Британские танки имели один недостаток – они по нашему снегу скользили. Поэтому наши конструкторы вместе с английскими коллегами придумали устройство, чтобы танки не скользили", – сказал Шойгу. Далее он показал британцу советские танки. На это Уоллес ответил, что в его детстве на уроках школьникам всегда рассказывали о танках Т-34.

Глава российского военного ведомства также рассказал коллеге, что в подмосковном парке "Патриот" есть памятники многим союзникам СССР. "Там уже есть многие памятники. Кроме английских, будут "Нормандия-Неман", Франция, Соединенные Штаты, Китай, Вьетнам, Монголия и многие другие – все, кто оказывал помощь Советскому Союзу", – рассказал Шойгу. Он пообещал пригласить Уоллеса и британского посла в парк "Патриот" на открытие, пишет РИА Новости.

Ранее на встрече с министром обороны Великобритании Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Европе становится все напряженнее, и это происходит далеко не всегда по вине России. Он также предложил западным странам внести свой вклад в снижение напряженности в Европе и прекратить "напичкивание" Украины оружием.

По итогам этих переговоров Минобороны России проинформировало, что Шойгу акцентировал внимание собеседника на отсутствии ответов на ключевые требования РФ по безопасности от США и НАТО. Кроме того, он заявил о готовности Минобороны РФ рассмотреть предложения по восстановлению двустороннего взаимодействия с Великобританией по военной линии.

Министры также отметили важность продолжения контактов по вопросам предотвращения инцидентов и снижению рисков непреднамеренных конфликтов, пишет ТАСС.