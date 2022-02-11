ВФЛА назвала фейком новость об олимпийской чемпионке

Всероссийская федерация легкой атлетики опровергла сообщения о том, что исполняющая обязанности президента ВФЛА олимпийская чемпионка Ирина Привалова провалилась под лед на Москве-реке.

Пресс-менеджер ВФЛА Алла Глущенко назвала новость фейком

"Ирина Привалова не проваливалась под лёд, с ней все в порядке​​​", – заявила Глущенко в пятницу.

Ранее о происшествии с женщиной на реке сообщил телеканал "РЕН ТВ". По данным канала, спасатели вытащили пострадавшую из воды и оказали ей помощь на берегу.

53-летняя Ирина Привалова – олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 м с барьерами, многократная чемпионка мира, Европы, СССР и России.

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