Важная новость для тех, кто хочет отдохнуть

Водохранилища Крыма наполнились до 170 миллионов кубометров. Это выше средних показателей за последние 35 лет. Обильные осадки в январе и начале февраля дали надежду на полноводный год. Можно ли теперь говорить об окончании засушливого периода на полуострове?

Ближайший пик водных притоков в Крыму ожидается в марте, когда в горах начнет таять снег. Темпы, с которыми этой зимой стали наполняться водохранилища Крыма, говорят об отступлении засухи. За один январь запасы воды увеличились на 25 миллионов кубометров. Крымский блогер Игорь Корсаков на днях побывал на Симферопольском водохранилище и зафиксировал существенный подъем уровня воды.

Симферопольское водохранилище вернуло более половины от общего объема после полного обмеления летом 2021 года. На спутниковых снимках невооруженным глазом был виден обсохший песчаный берег. Примерно такая же картина наблюдалась и на Чернореченском водохранилище. Сейчас же оно наполнилось почти на сто процентов. Отметим, что данное водохранилище обеспечивает пресной водой Севастополь и его окрестности.

Запасы в водохранилищах Крыма сейчас в пять раз больше, чем в 2021 году. Симферопольское — почти 18 миллионов кубометров, Чернореченское — 13,4 миллиона кубов, Белогорское — 12,8. Аянское водохранилище заполнено до краев!

В предыдущие недели в него поступало по 100-200 тысяч литров воды в сутки. На Загорском и вовсе начался вынужденный сброс лишней воды.

Белогорское уже начало делиться ценным ресурсом с востоком полуострова. В общей сложности водохранилища естественного стока наполнены на 170 миллионов кубометров или на две трети от их полезного объема.

"Этот год у нас очень удачный с точки зрения количества осадков, того, как они выпадают. И снежный покров есть, который задерживает это. Таяние даст достаточно большое количество воды в водохранилища. Чернореченское водохранилище заполнилось до достаточно больших пределов, Симферопольское водохранилище наполняется", — прокомментировал заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

По прогнозам, весной таяние снега в горах принесет еще 100 миллионов кубометров воды. В среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что запасов воды хватит не только на весь курортный сезон, но и как минимум до конца года. Важная новость. Особенно на фоне сообщений о том, что отдых в Турции этим летом подорожает для россиян на 50 процентов.