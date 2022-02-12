Путин обсудил с Макроном антироссийские спекуляции

Лидеры России и Франции обсудили спекуляции на тему "вторжения" России на Украину. Как сообщает пресс-служба Кремля, актуальный вопрос президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в телефонном разговоре.

Главы государств продолжили обмен мнениями по гарантии безопасности и преодоления тупика во внутриукранском урегулировании.

Также темой беседы Путина и Макрона стали возможные агрессивные действия украинских силовиков в Донбассе – предпосылкой к этому может стать масштабная накачка Украины вооружением западного производства.