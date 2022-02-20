Появились детали беседы лидеров России и Франции

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре 20 февраля обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности России. Разговор состоялся по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Путин обратил внимание Макрона на то, что НАТО накачивает Украину вооружениями, что подталкивает Киев к военному решению проблемы Донбасса. В то же время Украина, продолжил российский лидер, лишь имитирует переговорный процесс, а также упорно отказывается от реализации Минских соглашений.

Президент РФ в разговоре с французским коллегой выразил серьезную озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Путин подчеркнул, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков.

Лидеры двух стран признали целесообразным активизировать поиск решений по линии МИД и политсоветников нормандского формата. Они также условились продолжать контакты на различных уровнях.

Кроме того, в разговоре с Макроном Путин указал на важность того, чтобы США и НАТО серьезно отнеслись к требованиям России по безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу.

По информации Елисейского дворца, президенты беседовали 1 час 45 минут. После этого Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Беседа продолжалась полчаса. Комментируя этот разговор, французская сторона отметила, что дипломатические пути выхода из кризиса на Украине не исчерпаны, и нужно использовать все возможности договориться.