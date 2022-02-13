Зеленое варварство: ради ветряков в Германии вырубают уникальный лес

Поваленные деревья и шум экскаваторов. Ближайшие два года один из крупнейших немецких лесов будет выглядеть именно так. Власти федеральной земли Гессен разрешили расчистку части Рейнхардсвальда. И всё для того, чтобы построить крупный ветряной парк. Вместо лесного массива площадью две тысячи гектаров – промышленное пространство с автострадой и десятки ветряных турбин высотой почти двести пятьдесят метров. И всё это – якобы для защиты окружающей среды.

"Ущерб огромный. Речь идёт о грунтовых водах, о питьевой воде, различных видах животных. Мы живём здесь, гуляем, катаемся на велосипедах, собираем грибы. Для нас это многое значит. Это было последнее место, где можно было отдохнуть", – считает Оливер Пеннер, экозащитник.

Возраст некоторых деревьев – около шестисот лет. Рейнхардсвальд называют сказочным лесом, которым вдохновлялись братья Гримм при написании своих знаменитых на весь мир сказок. Защитники природы возмущены разрушением уникальной экосистемы. В свою очередь, правительство региона, в котором по иронии судьбы сидят и представители партии "Зелёные", настаивает, что вырубать будут только повреждённые участки леса.

"Мы теряем леса в том числе и из-за климатического кризиса. Поэтому ветряная энергетика, защита природы и устойчивое развитие – это две стороны одной медали. Мы сможем защитить леса только с помощью более активного применения возобновляемых источников энергии", – уверяет Приска Хинц, министр окружающей среды федеральной земли Гессен.

С проблемами столкнулась не только земля Гессен. Новое федеральное правительство, куда вошла и партия "Зелёные", поставило цель построить по всей стране как можно больше ветряных электростанций. Каждый регион должен выделить до двух процентов своей площади под строительство турбин. Однако, как выяснил экспертный совет по вопросам окружающей среды при кабмине, для этого банально не хватает земли. И чтобы достичь экологических показателей – вырубают лес.

"Рассечение его для того, чтобы поставить эти ветрогенераторы – это очень плохо, это рассечение естественной среды. К тому же эти ветрогенераторы будут давать вибрацию, а эта вибрация очень плохо влияет на живые организмы. Казалось бы, оно должно быть понятно немецким зеленым. Но они не понимают этого, потому что их не интересует подлинно экологический подход. Их интересует, скорее, следование своей жёсткой доктрине", отмечает Василий Колташов, Глава центра политэкономических исследований Института нового общества.

Но климатическая повестка – не единственная причина вырубки леса. Германия, как и многие страны Европы, столкнулась с энергетическим кризисом. С помощью ветряных турбин в Гессене планируют производить до трёхсот тысяч мегаватт-часов энергии в год.

"Обосновывают тем что у нас нехватка электроэнергии, она очень сильно ощущается и чувствуется. Это энергетически очень выгодное место, там, где есть ветер, это холмистое место. Здесь голая прагматика, ну и скорее всего интерес лоббистский, тех, кто вложился в этот проект. Вот здесь у меня недалеко 33-й автобан, тридцать лет не мог дальше строиться, потому что там нашли каких-то муравьёв. Экологи зеленые начали протестовать, что этот автобан разрушит счастливое существование муравьев. 30 лет всё движение было перенаправлено через город, сколько там сожгли дополнительной солярки, сколько дополнительно уничтожено экологических этих всех показателей", – возмущается Вальдемар Гердт, депутат 19-го созыва Бундестага.

Власти признают: идеальных решений пока нет. Если не переходить на чистые источники энергии, то под угрозой могут оказаться целые населённые пункты, как это случилось с семью деревнями под Кёльном. Их приходится расселять из-за расширения угольного карьера. Тем временем защитники леса в Гессене не теряют надежды, несмотря на то, что работы по расчистке уже идут полным ходом. Они планируют оспорить в суде разрешение на строительство ветряного парка. Ну а пока всё, что им остаётся – собирать подписи под петициями в защиту многолетних деревьев, которые уже вырубают под благородным предлогом спасения планеты.