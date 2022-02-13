Блинкен считает эвакуацию дипломатов из Киева благоразумной

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, что Вашингтон оценивает риск начала военных действий между Россией и Украиной как высокий, а угрозу – серьезной. Поэтому решение о вывозе большей части сотрудников дипмиссии в Киеве было благоразумным, сказал Блинкен на пресс-конференции в Гонолулу.

Госсекретарь США повторил, что США не удивятся "провокации или инциденту" с российской стороны, чтобы оправдать агрессию, пишет РИА Новости.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил Блинкену в телефонном разговоре, что агрессивных планов Россия не имеет, а провокациями занимаются как раз западные СМИ.

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