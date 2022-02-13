На видео сняли задержание мужчины, устроившего стрельбу в Среднеуральске

Сотрудники правоохранительных органов скрутили мужчину, устроившего стрельбу в Среднеуральске Свердловской области.

В настоящее время известно, что днем в воскресенье, 13 февраля, злоумышленник открыл огонь из окна жилого дома на Советской улице.

По предварительным данным, он не попал ни в кого из прохожих, вскоре двор оцепили подоспевшие стражи порядка, а подозреваемый был блокирован в квартире.

Как сообщает "Интерфакс", через некоторое время злоумышленник сдался. Как выяснилось, он стрелял из имевшегося у него на законных основаниях охотничьего ружья.

Кроме того, стало известно, что супруга задержанного, на которую он напал перед тем, как начать стрельбу из окна, пострадала, но осталась жива.