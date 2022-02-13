Зеленский определился с главным врагом – это не страна и не человек

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Во время беседы украинский глава отметил, что "понимает все риски и готов к любому развитию сценария", сообщается на сайте офиса президента. Зеленский уверил Мишеля в следующем — Украина выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта и не будет реагировать на провокации. "Сегодня для нас самый главный враг — это паника", – приводит слова украинского лидера сайт его офиса.

В ходе разговора стороны обсудили ситуацию с безопасностью и обменялись мнениями по последним событиям. Помимо этого, президент Украины заявил о необходимости введения превентивных санкций против России. По мнению Зеленского, это "сдержит агрессивные намерения Кремля".

Зеленский поблагодарил Мишеля за решение ЕС о предоставлении пакета финансовой помощи Украине.

Ранее сообщалось, что накануне якобы готовящегося нападения России на Украину над страной запретили полеты самолетов.