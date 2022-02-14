Зеленский заявил об уверенности и осведомленности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит "достойные ответы" на все возможные агрессивные действия со стороны России.

"Сегодня мы четко понимаем все вызовы, которые стоят перед нами, и что с ними делать. Мы уверены в себе, но не самоуверенны. Мы понимаем все риски. Ежедневно. Мы постоянно следим за ситуацией. Просчитываем разные сценарии", – заявил украинский лидер в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале 14 февраля.

Зеленский также заверил, что Украине прекрасно известно, какова численность "чужой армии", находящейся у границ страны. Осведомлено украинское руководство и о том, где эта армия располагается, чем она оснащена, и каковы ее планы.

"Нам есть что противопоставить. У нас есть прекрасная армия", – подчеркнул президент. Он добавил, что сейчас от Украины и ее армии зависит безопасность всего европейского континента. И это признают все.

В видеообращении Зеленский сообщил также, что подписал указ о Дне единения на Украине 16 февраля.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения", – объяснил президент. Он пообещал, что в этот день в стране будут вывешены национальные флаги, граждане наденут сине-желтые ленты, чтобы показать всему миру национальное единство.

Зеленский, кроме того, призвал всех депутатов и госслужащих, покинувших страну, вернуться в течение 24 часов.