Зеленский попросил доказать, что Россия готовит вторжение

Президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить ему информацию (если таковая имеется) о том, что Россия планирует "вторжение" на 16 февраля.

"Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16 числа, дайте нам, пожалуйста, такую информацию", – предложил Зеленский в ходе общения с журналистами 12 февраля.

В то же время он выразил мнение, что сейчас в информационном пространстве сведений на эту тему слишком много.

Украинские власти понимают, что "риски есть", заверил Зеленский. И добавил, что стране нужной быть готовой к любым шагам "с любой границы", пишет ТАСС.

Ранее американская газета Politico написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. А советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать вторжение на Украину еще до окончания зимней Олимпиады в Пекине.

Комментируя эту информацию, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что западные СМИ искусственно подогревают миф о "российской угрозе", для чего распространяют недостоверные сведения о "вторжении" на Украину. Как написал Слуцкий в Telegram-канале, Politico и Bloomberg продолжают работать в жанре "фейк на выходных".