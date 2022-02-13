Аномалия тепла перейдет к марту

Аномально теплая погода в Москве не только продержится до конца зимы, но и сохранится в начале марта, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Самые свежие долгосрочные прогнозы погоды подтверждают ранее озвученные оценки о преждевременном наступлении весны, отметил синоптик в Instagram.

По данным Тишковца, с среднемесячная температура воздуха февраля 2022 года на 4 градуса выше положенной нормы. В предстоящую неделю эта тенденция усилится, и воздух будет прогреваться до рекордных показателей.

В воскресенье, 13 февраля, в столичном регионе пасмурно и ветрено, днем в Москве было 0…+2 градуса, в Подмосковье – -2…+3. Эта температура воздуха соответствует норме марта.