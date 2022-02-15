Погода перенесет москвичей в начало апреля

Вторник, 15 февраля, стал в Москве самым теплым днем с начала зимы. Между тем синоптики предупреждают о дальнейшем повышении температуры. Как рассказала ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк, такого теплого дня нынешней зимой в столице еще не было.

По данным за 15:00, воздух в Москве прогрелся до плюс 3,3 градуса. Этому способствовала солнечная малооблачная погода. Максимально столбики термометров поднимаются обычно в период с 15:00 до 18:00. До рекорда не так далеко: от максимума 15 февраля 1952 года сегодняшний день отделяют пять десятых градуса. В то же время таких сильных оттепелей этой зимой еще не случалось. Хотя, есть что вспомнить: и плюс 2,3 градуса в начале декабря, и плюс 2,1 на Старый Новый год, и недавние плюс 2,4.

Что интересно, на юго-востоке Новгородской области сейчас намного теплее, чем в столице. В городе Боровичи столбики термометров в 15:00 показывали плюс 6,4 градуса. Так сильно воздух не смог прогреться ни в Санкт-Петербурге, ни в Калининграде, ни в Белгороде. В то же время в Большом Сочи было почти плюс 12, в Крыму – до плюс 9.

В среду, 16 февраля, лишь на Крайнем севере и на востоке Европейской России ожидаются отрицательные температуры. В большинстве областей сохранится оттепельная погода. Более того, в южном регионе столбики термометров вновь будут подниматься до плюс 5-10 градусов.

В дальнейшем очередной циклон, быстро приближаясь с северо-запада, накроет Русскую равнину новой мощной волной тепла. Это хорошо видно на карте, где синий цвет сменится на зеленый. На юге страны температурный режим окажется на 4-6 градусов выше нормы, а в центральных областях положительная аномалия будет достигать 8-10 градусов.

Правда, потепление будет сопровождаться ухудшением погоды – осадками и усилением ветра. В четверг, 17 февраля, на обширной территории от Поморья до Черноземья его порывы будут превышать 15 метров в секунду, а на западе Центрального района ветер может разгоняться до штормовых 20 метров в секунду.

Небо над Сочи в середине дня стали закрывать облака, и, по последним данным, в городе плюс 9,4. С заходом солнца показания термометров будут снижаться, но даже ночью в городе будет не ниже плюс 4. До конца недели в Сочи сохранится теплая погода, но в канун выходных пройдут дожди, и в горном кластере лавиноопасная обстановка осложнится.

В Москве ярко светит солнце. Если говорить о среднесуточной температуре, то она соответствует 29 марта, а уж никак не середине февраля. Вечером станет заметно прохладнее, а ночью подморозит до минус 6.

В среду в столице потеплеет до плюс 1. Такие значения соответствуют середине календарной весны. Во второй половине рабочей недели, когда усилится натиск атлантического тепла, среднесуточная температура станет положительной. Таким образом, природа перенесет москвичей в начало апреля.