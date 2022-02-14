Российские фигуристки выступят на Олимпиаде в полном составе

Кадровых потерь в нашей сборной фигуристов не будет. Главная новость этого утра: арбитраж отклонил апелляции WADA, МОК и Международного союза конькобежцев.

"В отношении данного дела было решено разрешить продолжить выступление фигуристки Валиевой в рамках Олимпийских игр. Это означает, что отстранение не накладывается. Были серьезные проблемы с несвоевременным извещением спортсменки о результатах допинг-теста, который был взят в декабре 2021 года. Это нарушило право спортсменки на юридическую поддержку, и подобное несвоевременное извещение не было ее виной в ходе Олимпиады", – сообщил на брифинге генеральный секретарь CAS Матье Риб.

Это решение выездная панель Спортивного арбитражного суда обсуждала накануне почти семь часов, закончив в половине четвертого утра. Несмотря на возраст и график подготовки к стартам, Камиле пришлось лично общаться с комиссией по видеосвязи. А утром открытое письмо в поддержку нашей спортсменки написали ее коллеги.

"Мы … уверены в честности Камилы Валиевой – талантливой фигуристки, которая добивалась и будет добиваться медалей самых высоких достоинств благодаря уникальному сочетанию природного таланта, трудоспособности, любви и преданности делу. Все спортсмены ФФККР придерживаются принципов честной борьбы, чистоты спорта, нулевой терпимости к допингу. Желаем Камиле терпения в этой сложной ситуации", – отметил председатель комиссии спортсменов Федерации фигурного катания России Джонатан Гурейро.

Уже через час после брифинга CAS Камила – на новой тренировке. И снова – безупречный прокат.

В решающие соревнования танцевальных пар на этих Играх пробились все три российских дуэта – и с хорошими шансами на награды. Главные медальные надежды России в этом виде стартуют, как и все фавориты, в последних пятерках.

А первыми из наших свой произвольный танец сегодня показывают Диана Дэвис и Глеб Смолкин. На свою дебютную Олимпиаду они приехали 19-м номером мирового рейтинга, и попадание в финал для них – уже успех.

Переосмысленный Стинг и "Мулен руж" в розово-черных тонах в итоге поднимают нашу пару в 15 лучших. Примерно так же, кстати, восемь лет назад начинала, например, Виктория Синицина – теперь золотая медалистка в команде вместе с Никитой Кацалаповым. Но перед выступлением фаворитов – борьба за бронзу.

Александра Степанова с Иваном Букиным на эти Игры прилетели одними из последних – уже после командного турнира. Готовиться на олимпийском льду пришлось чуть меньше, зато в День влюбленных – с подходящей программой: танец Ромео и Джульетты отнял все эмоции и позволил попасть в шестерку лучших в мире.

Так всегда бывает – под конец соревнований ты отдаешь себя полностью, делится Александра Степанова.

"Мы настраивались именно как Ромео и Джульетта, – говорит Иван Букин. – Я не уверен, что праздничный день как-то нам помог, но это точно не мешало нам!".

Наш сильнейший дуэт свой короткий танец исполнил не просто без ошибок, но еще и с личным рекордом. Промежуточное первое место перед произвольной частью программы у Синицыной и Кацалапова смогли перехватить лишь французы ценой нового рекорда мира.

Отыграть полтора балла за один прокат на таком уровне – если не утопия, то точно задача трудная. Ребята катают без ошибок, получают лучшие оценки в сезоне. И – есть: новая медаль у нашей сборной. Следующими у фигуристов меньше чем через сутки стартуют девушки – как и положено, в полном составе.