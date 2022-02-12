Степанова стала самой молодой в истории лыж олимпийской чемпионкой

Главная новость – золото российских лыжниц, которое они завоевали в тяжелейшей лыжной эстафете 4 по 5 километров. Их с этим уже поздравил президент Путин. И продолжение интриги вокруг допинг-теста Камиллы Валиевой. Впервые заговорила ее тренер.

Новое золото Олимпиады – что называется – за явным преимуществом: гонку для наших открывает Юлия Ступак и сразу уходит от пелотона на 11 секунд. К концу этапа лидеров уже двое: борьбу сумели навязать лишь немки. И дальше – сплошные нервы. С конкурентками из Германии Наталья Непряева и Татьяна Сорина проходят свои этапы, сменяя друг друга в авангарде. В итоге финишеру Веронике Степановой достается отставание в пять секунд. И его самая юная участница квартета превращает в отрыв, с которым на финише можно было и флаг взять. Но она до последних метров – в работе на износ.

Олимпийское золото в женской эстафете – первое для наших за 16 лет. "Мы расплакались. Эмоции невозможно передать! Это реально безумие", – говорят российские спортсменки.

У Степановой – теперь самой молодой в истории лыж олимпийской чемпионки – и Сориной это первая в жизни медаль. Непряева и Ступак раньше примеряли только серебро и бронзу. Тут и сплясать на радостях можно. Впрочем, сами награды им вручат по традиции только завтра. А пока – первая ступень пьедестала.

На Олимпиаде сегодня разыгрывали еще пять комплектов наград, но едва ли не все внимание прессы – к тренировкам. Через три дня стартует фигурное катание у девушек. Наши – на плановой разминке. Совсем еще юные участницы ажиотажа будто не замечают: каскады тройных прыжков – без помарок.

Раздутый будто специально к соревнованиям скандал с временным отстранением Камилы Валиевой за сомнительную пробу в декабре по регламенту должен был разрешиться сегодня. Но в регламент из-за поздней подачи документов не уложились, лишь назначив состав арбитража: решать судьбу дальнейшего выступления нашей фигуристки в Пекине будут судьи из США, Италии и Словении. Заседание комиссии начнут в режиме онлайн поздно вечером в воскресенье. А решение обещают к понедельнику, то есть накануне старта женского турнира.

"Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов. И очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать. Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае", – заверила Этери Тутберидзе, тренер Камилы Валиевой.

"В моей предыдущей практике (поверьте, у меня практика достаточно большая как индивидуальная, так и в качестве руководителя, я видел много случаев, когда достаточно долго обрабатывали результаты) такого случая, когда заняло практически два месяца от момента сдачи пробы до результата не было никогда. Поэтому у нас это вызывает очень справедливые вопросы, почему данная проба была опубликована как раз после победы наших фигуристов в командных соревнованиях", – заявил Станислав Поздняков, президент ОКР.

А пока за личными наградами отправляются танцевальные дуэты. Здесь у нас сразу три пары. И хорошие шансы на медаль. Наши лидеры в танцах Синицина и Кацалапов стартуют здесь действующими чемпионами мира и Европы. Однако фаворита угадать невозможно: на льду не только обе американские пары, обыгравшие наших в командных прокатах, но и рекордсмены мира из Франции. С последними лицом к лицу наши на главных стартах встречаются впервые за два года. Но конкуренты не испугали: Степанова и Букин пока пятые. Синицина и Кацалапов – вторые. С личным рекордом и минимальным отрывом от лидеров перед произвольным танцем.

"Очень довольны сегодня, это был отличный прокат. Хотелось бы, конечно, оценку побольше, но ничего, борьба еще впереди", – сказал Никита Кацалапов.

А в горном кластере в это время заканчивался очередной биатлонный день. Мужчины пытались поддержать темп наших безоружных лыжников. И ближе всех к цели оказался Максим Цветков, остановившись в полутора секундах от медали.

Де-факто игровая тренировка получилась у наших хоккеистов. Минимальных побед в первых матчах группы хватило, чтобы досрочно выйти в четвертьфинал и сегодня не думать о результате. И все же чехи – соперник всегда принципиальный. Такой и игра вышла. Перед турниром игровой практики у наших не было почти месяц. Так что теперь каждый матч на пути к решающим – на пользу.

Теперь команде остается ждать соперника по четвертьфиналу. Пока есть лишний день отдыха, а потом – еще три встречи, чтобы защитить титул олимпийских чемпионов.

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