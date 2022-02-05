Соревнования идут по плану, россияне завоевывают медали

В российской команде не выявлено новых случаев коронавируса, а значит, соревнования идут по плану. Сегодня на Олимпиаде Россия получила свою первую медаль.

На старт скиатлона лидер Кубка мира и победитель Tour de Ski Наталья Непряева вышла реальным претендентом на золото. Но лидерство сразу захватывает главная конкурентка знаменитая Тереза Йохауг, уже к середине дистанции, по сути, сняв вопросы о победителе. А вот дальше борьба шла до самого финиша, где Непряева разрывает группу преследования.

"Мне сейчас трудно подобрать слова, потому что я безумно рада. Это моя первая личная медаль на Олимпийских играх и это огромный шаг вперед для меня. Я пока, наверное, это даже не осознаю", – признается Наталья Непряева, серебряный призер Олимпиады в Пекине.

Пока Наталья получала цветы (медали – завтра), на старт вышли лыжники с оружием. Тут с фаворитами сложнее: ветер Чжанцзякоу превращал "как прицелишься" в "как повезет". Наши к третьему этапу проигрывали минуту, но все поменял Александр Логинов, который именно на рубежах обошел всех и передал эстафету первым.

Поддержал его и пропустивший из-за карантина две недели тренировок Эдуард Латыпов. Он отстрелял вровень с конкурентами и лишь на самом финише уступил буквально метр. И все же вторая медаль дня – у россиян.

"Медаль на Олимпиаде – успех, рад и благодарен команде, что мы оказались на пьедестале. Это первая гонка, будем смотреть в светлое будущее и настраиваться дальнейшие гонки", – сказал Александр Логинов, бронзовый призер Олимпиады в Пекине.

А в пекинском кластере в это время, без преувеличения, писалась история: на лед вышла Клаудия Пехштайн. Через три недели ей будет 50.

"Для меня мечта стала реальностью. Я – единственная женщина, которая приняла участие в 8 Олимпиадах! Я не могу в это поверить!" – говорит Клаудия Пехштайн, пятикратная чемпионка Олимпийских игр по конькобежному спорту.

Наша третья медальная надежда дня была на смешанную эстафету шорт-трека. Но из-за нередкого для этого вида завала на льду борьба наших закончилась полуфиналом.

К своим решающим заездам готовятся сноубордисты. До горы на шаттле – всего 10 минут. Перед этим можно и по деревне прогуляться, и в викторину об Олимпиаде сыграть – за это дают значки. Ну, и, конечно, завтрак.

Первый тренировочный матч сегодня планировали российские хоккеисты. Но соперников из Латвии накрыл вирус – сразу семь случаев. В итоге у наших – лишняя тренировка.

Такими уж выходят нынешние Игры: журналистам на разминках команд приходится сначала заниматься устным счетом игроков. Сколько их, решает тренер. Но перед ним – ковид-офицер. В этот раз насчитали всех: к команде после двух отрицательных тестах присоединились Никита Нестеров, Андрей Кузьменко и Сергей Федоров.

На лед сегодня вышли после короткого сна: многие вслед за капитаном накануне открывали эти Игры.

"Для многих ребят это первая Олимпиада, знаковое событие, поэтому решили пойти. Хорошо время провели. Я ни разу не был на открытии, надеюсь в Милане попасть", – сказал Илья Ковальчук, генеральный менеджер сборной ОКР по хоккею. Это притом, что миланская Олимпиада для Ильи Ковальчука будет уже седьмой. На нынешнее открытие не попали многие спортсмены, но приобщились точно все.

Неунывающий вратарь чехов уже вылетел в Пекин, чтобы присоединиться к команде. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем Россия – Швейцария.

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