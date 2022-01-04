Пока Непряева лидировала на "Тур де Ски", ее мама боялась дышать

Главная спортивная новость пришла сегодня из Италии: Наталья Непряева стала первой в истории российской лыжницей, выигравшей престижную многодневку "Тур де Ски" – лыжный Кубок мира. В заключительной гонке Наталья финишировала четвертой, однако в общем зачёте одержала безоговорочную победу. Настоящие бойцовские качества показал и лидер мужской сборной России. Александр Большунов завоевал серебряную медаль в общем зачете. А в заключительной гонке серебро взял Денис Спицов.

Наталью Непряеву подбрасывали так высоко, куда никто еще пока из наших девочек не забирался. Чего ей это стоило – было видно на финише: рухнула. На беспощадной жестокой горе Альпе Чермис Непряева оставила все силы. Но фору никому не подарила, на старт последнего этапа "Тур де Ски" вышла в желтой майке лидера с отрывом 1 мин 12 сек, блестяще выиграв спринт 1 января. Ей просто нужно было потерпеть.

"Терпи, Наташа!", – кричали тренеры по всей дистанции. Спины соперниц Наташа видела, не отпускала. Что только не делала шведка Эбберсон, но оторваться не смогла. На 9 километре отрыв стабилизировался, стало понятно, что сил на чудо ни у кого не осталось. Отыграть 1 мин 12 сек у россиянки так никто и не смог.

"Конечно, я очень настраивалась именно на эту последнею гонку. Потому что она самая важная из всего тура, самая решающая и всё-таки из-за нее я переживала больше всего. Я рада, что сегодня все сложилось в мою пользу, мне удалось удержать лидирующие позиции", – говорит Непряева.

Этот финиш – история. Наташа – первая русская лыжница, которая поцеловала хрустальную пирамиду "Тур де Ски". Как она сама признается, мама в Твери не дышала до самого финиша.

"Переживание было огромное! Но внутри была какая-то вера, что она справится. Когда пересекла финишную черту, тогда был вздох, облегчение с этой победой. Финишная черта есть, есть результат", – говорит заслуженный тренер России по лыжным гонкам, мать Натальи Непряевой Ирина Непряева.

А ведь она хотела сняться с гонки: заболело горло. К счастью, стартовали в Италии в плюс. Нужны были только силы. В этом сезоне Непряева была непобедима в спринтах. Жесткий подъем в гору в финале – последнее испытание. Возможно, перед еще большими победами.

"Сегодня она, конечно, показала очень бойцовский характер. Потому что дистанция в гору – сложная. И не только функционально, но и морально на нее давил груз ответственности. Я думаю, она сейчас находится в хорошем состоянии. Я думаю, если такую форму сохранить до Пекина, то, возможно, у нас может появиться какая-то медаль", – уверен заслуженный тренер России, тренер Натальи Непряевой Александр Смирнов.

"Это по-настоящему стратосфера! То есть Наталия Непряева пишет историю мировой лыжни, но Л чтобы она стала по-настоящему подлинно великой... Она может, и ей необходимо одержать олимпийскую победу в феврале в Пекине!" – заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Сразу после Италии наша сборная переезжает в Ле Рус во Францию, где 14 января пройдет очередной этап Кубка мира. Победитель "Тур де Ски" – официально лидер гонки.