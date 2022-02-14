Пентагон что-то скрывает

Американские военные ведут себя крайне нетранспарентно. Возможно, Пентагону есть что скрывать. С таким предположением выступил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников.

По словам государственного деятеля, вопросы обеспечения биобезопасности приобретают всю большую актуальность. Пентагон осуществляет масштабную военно-биологическую деятельность, пользуясь отсутствием у Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия верификационного механизма.

Олег Постников обратил внимание на то, что Россия по этой тематике плотно взаимодействует с государствами постсоветского пространства, сообщает ТАСС. Обсуждаются вопросы биобезопасности в СНГ, ОДКБ. Партнеров выводят на подписание межправительственных меморандумов о взаимопонимании по вопросам обеспечения безопасности.