Взрыв в Люберцах мог устроить жилец пострадавшей квартиры

В Люберцах следователи и сотрудники прокуратуры совместно со специалистами газовой службы выясняют обстоятельства взрыва в жилой пятиэтажке, после которого был госпитализирован один из жильцов.

Ранее сообщалось, что вечером 14 февраля в Люберцах один человек пострадал при взрыве газа в квартире пятиэтажного дома. По уточненным данным Главного следственного управления по Московской области, инцидент случился на улице 1-й Панковский проезд. В результате произошедшего в помещении на третьем этаже были выбиты входная дверь и оконные рамы. Несущие конструкции не пострадали. Пожара после взрыва не произошло.

Травмированный мужчина – жилец квартиры – доставлен в больницу. Его состояние не уточняется. По данным источника ТАСС, в целях безопасности из дома были эвакуированы 12 человек. Пресс-служба "Мособлгаза" заявила, что причиной взрыва стали неосторожные действия с газовым оборудованием самого жильца.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также специалисты газовой службы. Подмосковная прокуратура тоже проводит проверку и контролирует выяснение обстоятельств произошедшего.