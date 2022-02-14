На месте столкновения поездов в Баварии работают больше 200 спасателей

После аварии двух пригородных электричек в Баварии, аварийный участок закрыли для проведения восстановительных работ. В двух составах находились около ста человек, на данный момент известно об одном погибшем и десятках раненых.

Ранее сообщалось, что 14 февраля около 16:40 (около 18:40 по Москве) возле железнодорожной станции Эбенхаузен-Шефтларн столкнулись два пассажирский электропоезда.

Как сообщает ресурс thelocal.de, составы ехали друг другу навстречу по одному пути. Почему они оказались на этом участке одновременно, сейчас выясняют экстренные службы. В результате столкновения как минимум один вагон сошел с рельсов.

Данные о пострадавших до сих пор уточняются, но известно, что травмы получили десятки человек, один из них погиб. Спасателям пришлось деблокировать раненого машиниста одного из поездов, который оказался зажат в кабине.

Сейчас на месте происшествия идут восстановительные работы, в которых задействованы около 200 спасателей, аварийный участок перекрыт. Для транспортировки пассажиров к пунктам назначения задействуют автобусы. Детали происшествия уточняются.