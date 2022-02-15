Песков пояснил, почему Шольц не сдал ПЦР-тест перед встречей с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц не стал сдавать ПЦР-тест перед встречей с Владимиром Путиным, потому что у немецкой стороны есть свои протоколы и предпочтения. Россия относится к ним с уважением и пониманием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Впрочем, между лидерами двух стран будет безопасное расстояние. Больше, чем принято, однако это никак не скажется ни на характере, ни на продолжительности и содержании переговоров, отметил Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что переговоры Путина и Шольца будут максимально конструктивными, деловыми и полезными, пишет агентство ТАСС.

"Переговоры проходят для того, чтобы президент и канцлер могли объяснить друг другу свои подходы по этим горящим вопросам", – отметил Песков.

Напомним, 15 февраля канцлер Германии прилетел в Москву. Это первая очная встреча Владимира Путина и Олафа Шольца.