Шойгу встретился с Асадом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Российский военачальник рассказал главе государства об учениях в восточной части Средиземного моря, которые проводит ВМФ, сообщает военное ведомство РФ.

Кроме того, Шойгу и Асад обсудили совместную борьбу с терроризмом в Арабской Республике и поставки гуманитарной помощи сирийцам.

Ранее министр обороны РФ посетил пункт материально-технического обеспечения Тартус и авиабазу Хмеймим. В частности, Сергей Шойгу пообщался с экипажами дальних бомбардировщиков.

Напомним, 15 февраля в Хмеймиме приземлились российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 и перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Они тоже примут участие в маневрах флота.