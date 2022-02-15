Альтернатива военной истерии: Госдума просит президента признать ДНР и ЛНР

С юго-востока Украины опять приходят тревожные новости: обстрелы и предотвращенный теракт. Чтобы защитить жителей Донбасса, Госдума просит президента России признать народные республики.

Если украинская Верховная рада никак не хочет определить юридический статус Донбасса, восьмой год не выполняя то, что прямо указано в минских соглашениях, это вполне может сделать российская Государственная дума.

"Это последнее предупреждение. Предупреждение о том, что надо выполнять минские соглашения, в противном случае Украина может потерять свою территориальную неприкосновенность. Это важнейший политический сигнал, который говорит о том, что Россия настроена серьезно, что настроена она пока вести разговор дипломатическим путем", – заявил депутат Вячеслав Никонов.

Официальное признание Донецкой и Луганской народных республик – разумная альтернатива военной истерии, которую нагнетает в регионе Запад.

"В условиях, когда на границе Донецкой и Луганской народных республик сосредоточены значительные вооруженные силы Украины и они грозят войной, мы считаем, что такая мера – официальное признание независимости этих республик – охладит горячие головы", – заявил лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов.

"Мы надеемся, что все те действия, которые сегодня принимаются, они прежде всего направлены на то, чтобы как можно меньше жертв среди мирного населения было, и не происходило эскалации конфликта", – сказал депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Тем более, что там – в зоне этого конфликта – живет несколько сот тысяч российских граждан, которых государство ни в коем случае не бросит на произвол судьбы.

Во вторник, 15 февраля, рассматривались сразу два обращения Госдумы по этому поводу – идентичные по содержанию, но адресатом в первом значился президент, а во втором – Министерство иностранных дел.

Рейтинговое голосование – крайне редкая форма, когда парламент должен выбрать из нескольких вариантов. Побеждает тот, который набирает больше голосов. Каждый проект обсуждают отдельно и, в принципе, могут ни один не принять, если против высказываются больше половины депутатов. Одобрены оба документа, но выиграл – 351 голос против 310 – тот, который уйдет напрямую в Кремль.

"Постановление будет подписано незамедлительно и направлено главе государства. Уважаемые коллеги, мы с вами решение приняли", – резюмировал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Слово – за президентом.

"Форма реализации этого решения, сроки реализации этого решения – это полномочия президента РФ. Тем более он вчера сказал, что мы продолжаем переговорный процесс по всему комплексу вопросов. Наверное, это решение будет рассматриваться президентом в комплексе с теми позициями, которые сегодня у него на столе, как переговорные с нашими – в кавычках – партнерами", – отметил депутат Олег Морозов.

В дальнейшем не исключено и объединение обоих сценариев – Кремль почти наверняка, прежде чем что-то предпринимать, будет консультироваться с МИДом.

"Я доверяю нашим дипломатам и считаю, что они делают очень важную работу, для которой у наших дипломатов есть все необходимые компетенции", – сказала депутат Сардана Авксентьева.

Сегодняшнее голосование – это еще и своего рода срез общественного мнения, ведь за каждым депутатом – определенное число избирателей.

"Это шаг, который показывает президенту реальный настрой, отраженный Госдумой, позиции населения России. И уверен, что этот шаг таким образом самым что ни на есть реальным образом поможет населению юго-востока (Украины – ред.) не быть втянутыми в ту масштабную провокацию, которая с большой вероятностью – и мы это видим – готовится сейчас Западом", – заявил председатель Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Дальнейшее развитие событий вокруг признания ДНР и ЛНР зависит в том числе и от ответных действий Запада.