Никонов предположил, что будет дальше

Президент России может принять решение о признании независимости ДНР и ЛНР. Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

По мнению государственного деятеля, это очень интересный вопрос. Скорее всего, думает Никонов, признание произойдет не в тех границах, в которых сейчас существуют самопровозглашенные республики. Дело в том, что значительная часть Донецкой и Луганской областей оккупирована украинскими войсками. "Здесь может быть вариант административной границы", — выразил свое мнение политик в эфире телеканала "Россия 24" (трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим").

В случае признания Москва может попросить Киев освободить территории республик. В таком случае у Украины будет непростой выбор, отметил Вячеслав Никонов.

После признания независимости республик, если это случится, Россия может заключить с ДНР и ЛНР комплекс межгосударственных соглашений, допускает политик.

Ранее состоялось заседание Совбеза, в котором приняли участие Владимир Путин и ряд государственных деятелей. Главный вопрос — ситуация в Донбассе и признание независимости самопровозглашенных республик.