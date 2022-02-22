Вопрос границ ДНР и ЛНР будет урегулирован

Вопрос определения границ ДНР и ЛНР, учитывая признание Россией суверенитета республик, не требует поспешных решений, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Видео доступно на медиаплатформе "Смотрим".

В этом вопросе, по его словам, в первую очередь нужно опираться на то, что прописано в конституциях как Луганской, так и Донецкой народных республик. А там административные границы республик прописаны с учетом того, где проходили референдумы в 2014 году. Однако сейчас часть этих территорий находится под контролем Украины.

"Тут вопрос непростой, и он будет урегулирован позже, – заявил Пушилин. – Я бы просто не забегал вперед".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, в которых они себя провозглашали. А заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко пояснил, что Москва признает ЛНР и ДНР в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.