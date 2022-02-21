ДНР и ЛНР попросили президента России признать их независимость

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

Как заявил Денис Пушилин, жители Донбасса ощущают себя русскими по духу, главная цель – интеграция с Россией.

Глава ДНР поблагодарил Путина за доброе отношение к жителям непризнанных республик и за усилия по отстаиванию их интересов на международной арене.

По словам Пушилина, Украина получает военную поддержку от США, нарушая Минские соглашения и установленное перемирие.

Далее Пушилин попросил президента России рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве между РФ и ДНР, передает телеканал "Россия 24". Также ДНР заинтересована во взаимодействии в оборонной сфере.

В свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что республика избежала гуманитарной катастрофу только благодаря помощи России. Пасечник добавил, что 300 тысяч жителей республики имеют гражданство России. Только признание независимости ЛНР, добавил Пасечник, позволит избежать массовой гибели граждан.

В заключение Пасечник сообщил, что украинская армия ведет подготовку к полномасштабной атаке Донбасса.

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