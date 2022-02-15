Казанским врачам пришлось менять швы девушкам, которые пострадали в Турции

В Турции неизвестный напал с японским мечом на двух туристок из Татарстана. Он нанес несколько ударов катаной и скрылся. Сильно ли пострадали россиянки? И правда ли, что это уже не первое похожее нападение на туристов?

Резкий удар по спине, темнота в глазах, удары по голове, боль и кровь. Внезапное нападение произошло, когда казанские туристки возвращались в стамбульский отель в туристическом районе города. Неладное девушки почуяли, когда поняли, что за ними по улице кто-то бежит. Пытались скрыться, но не удалось.

Сбив с ног жертву, он продолжил наносить удары. Бил холодным оружием – японским мечом катаной. Девушки кричали, но на зов никто не откликнулся. Пришлось спасаться самим. Большинство ударов нападавший нанес тыльной стороной оружия, поэтому туристка чудом спаслась.

У пострадавшей глубокая рваная рана на голове и множественные гематомы по всему телу. Девушки сразу же обратились за медпомощью в местную больницу. Раны там зашили только через три часа.

Уже в Казани к врачам пришлось обратиться вновь. Швы, как оказалось, наложили неправильно, и еще неизвестно, какими будут последствия нападения. Рассчитывать на достойную медпомощь за границей можно только при наличии страховки, говорят эксперты.

"Цена достаточно невелика. Например, если поехать на неделю в тот же Стамбул, порядка 500 рублей будет стоить полис. На две недели – порядка 1000 рублей. Это стоит гораздо меньше, чем люди тратят на путевку. По крайней мере, есть уверенность, что окажут помощь", – проясняет вице-президент союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров.

Девушки написали заявление в местную полицию. Видео с камер наблюдения удалось добыть только с помощью посольства России в Турции. Это не единичный случай нападения на туристов.

В конце января прошлого года в стамбульском районе Бешикташ местный житель напал на троих россиян. Всех пострадавших госпитализировали – одна девушка получила семь ножевых ранений. Позже его приговорили к 36 годам заключения. Найдут ли нападавшего на казанских туристок – вопрос открытый.