Пожизненный срок за убийство россиянок: убийца с Кипра сознался

Вероятный убийца двух российских туристок на Кипре сознался в преступлении. В российском посольстве рассказали новые подробности дела. Раскрыть убийство помогли банковские карты жертв. Душегуб начал пользоваться ими, так его и отследили. А вот из-за чего могло произойти преступление?

Экскаватор замер у края огромной ямы на заднем дворе недостороенного дома у города Лимасол, на юге Кипра. Масштабные раскопки затеяли местные полицейские. Искали тела двух туристок из России – 43-летней Хаят Аль-Раиси и 33-летней Марии Газибагандовой.

Женщины пропали еще 17 ноября. Спустя пару дней был задержан подозреваемый в их убийстве некий гражданин Сирии, 32 лет от роду, его личность пока не раскрывается. Вероятный убийца почти две недели пытался ввести полицейских в заблуждение и только накануне рассказал, где спрятал останки своих жертв.

"Сначала подозреваемый утверждал, что вернул россиянок в их отель, а в похищении винил другого человека. Но подозрение пало именно на него из-за телефонных разговоров с возможными сообщниками. Те рассказали, что он хаотично перемещался с места на место. Полицейским также известно, что он несколько раз воспользовался кредитной картой одной из убитых", – заявил начальник национальной полиции Кипра Стилианос Папатеодору.

По данным следствия, вероятный убийца познакомился с путешественницами из России в курортном городе Ларнака. Якобы они вместе провели целый день, после чего подозреваемый пригласил женщин в гости в загородный дом, где делал ремонт и подрабатывал разнорабочим. Ссора, после которой обвиняемый якобы и расправился с гостьями, произошла под утро. Местные СМИ приводят выдержку из признательных показаний мужчины.

"16 ноября я провел ночь с двумя женщинами в летнем домике в Амиантосе. На следующее утро я пошел на охоту и, вернувшись, услышал, как две женщины разговаривают на террасе. Я понял, что надо мной хотят посмеяться и потешаются над моим происхождением. Я разозлился, зарядил дробовик и выстрелил им в спину", – заявил подозреваемый в убийстве.

После, как рассказал обвиняемый, он пригласил двух товарищей, которые помогли ему выкопать яму на заднем дворе дома. Вероятный убийца заверил полицейских, что его знакомые ничего не знали об убийстве и назначением ямы у него не интересовались. Сейчас полицейские проверяют эту информацию. За ходом расследования уголовного дела следят и в российском посольстве на Кипре. Представители дипмиссии высоко оценили работу здешней полиции и уже имеют исчерпывающую информацию о личностях убитых женщин.

"Обе они являются гражданками России, – подтверждает официальный представитель российского посольства на Кипре Сергей Лагутенко. – Одна из них, по неподтвержденным данным, имеет еще сирийское гражданство, у нее было двойное гражданство. Обе они приехали по туристической визе. Она в начале лета, вторая около полутора месяцев назад. Пока мы не имеем дату возможной передачи тел родственникам. Все это будет решаться по завершению следственных действий кипрской полиции".

Обвиняемого по решению суда взяли под стражу пока на 7 дней, но при необходимости служители Фемиды продлят меру пресечения. Заседание, кстати, прошло в закрытом режиме – такого формата потребовал сам вероятный убийца, чтобы в прессу не попали его личные данные. По законам Кипра, за двойное убийство мужчине грозит пожизненное лишение свободы.