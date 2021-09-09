Роковые семечки: киселевский педофил полностью признал вину

Житель Киселевска, обвиняемый в убийстве двух школьниц, признал свою вину. Как сообщили в Следственном комитете РФ, 41-летний Виктор Пестерников выразил готовность сотрудничать со следствием.

В СК сообщили, что мужчине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Судебно-медицинские эксперты тем временем должны установить точную причину смерти девочек и наличие у них телесных повреждений.

Также компетентные органы должны выяснить, в каких условиях воспитывались школьницы. Действиям их родителей дадут правовую оценку.

Две десятилетние подруги пропали в понедельник, 6 сентября. По факту их исчезновения было возбуждено дело по статье 105 УК РФ – "Убийство". На следующий день тела девочек нашли в заброшенном доме в частном секторе.

По версии следствия, в понедельник днем девочки возвращались из школы и увидели на скамейке мужчину с семечками. Они попросили семечки, чтобы покормить голубей, мужчина же предложил им вместе сходить в магазин – заодно и купить сладостей. Затем он убедил подруг зайти к нему в гости, в тот самый заброшенный дом, где он жил. Там мужчина надругался над детьми, задушил их и спрятал тела. Позже стало известно, что Пестерников готовился к убийству, в частности, заранее арендовал дом.

В итоге по подозрению в убийстве задержали Виктора Пестерникова, который ранее уже был судим за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Мужчине предъявили обвинения в изнасиловании и в убийстве несовершеннолетних. Центральный райсуд Кемерова санкционировал его арест.

Также было возбуждено дело по факту халатности должностных лиц органов профилактики, которые должны держать на контроле лиц, освободившихся из тюрьмы. За расследованием двух дел следят в центральном аппарате СК и в прокуратуре.