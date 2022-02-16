США пообещали "быстрый и решительный шаг" в случае признания Россией ДНР и ЛНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что признание Россией независимости республик Донбасса равносильно отказу Москвы от минских договоренностей.

В заявлении Блинкена говорится, что это еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, станет грубым нарушением международного права и поставит под вопрос заявленную Россией приверженность дипломатическому курсу для урегулирования ситуации.

В случае признания Россией независимости ЛНР и ДНР Блинкен пообещал "быстрый и решительный ответ от Соединенных Штатов в полной координации с нашими союзниками и партнерами".

С обращением к Владимиру Путину о признании республик Донбасса выступила Госдума. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что признание не коррелируется с минскими соглашениями. А главной задачей Путина является реализация Минского комплекса мер.