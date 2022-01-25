Минобороны Украины: признание Донбасса будет означать выход РФ из Минских соглашений

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что возможное признание Россией республик Донбасса будет означать выход РФ из Минских соглашений.

Так он прокомментировал инициативу фракции КПРФ в Госдуме о признании независимости отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Резников считает, что эта идея выдвинута для того, чтобы "заставить нервничать" Украину, но, по его мнению, "у России это не получится".

При этом глава украинского минобороны заявил, что не видит в настоящее время возможными какие-либо "агрессивные действия" со стороны Российской Федерации.

Как сообщалось, в последнее время западные страны совместно с властями Украины развернули информационную кампанию о якобы возможном вторжении России на Украину.