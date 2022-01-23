Посольство РФ призвало Лондон прекратить опасные риторические провокации

Посольство России в Соединенном Королевстве призвало британский МИД прекратить опасные риторические провокации, касающиеся Украины. В диппредставительстве объяснили, что Лондон находится на обочине настоящих дипломатических процессов и может только подогревать антироссийские настроения.

"Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке", – заявили в российском посольстве. Там призвали Великобританию предпринять реальные усилия для обеспечения гарантий безопасности в Европе.

"Последняя же новость – о намерении России привести к власти в Киеве бывшего депутата Верховной Рады (Евгения Мураева – ред.), который в самой России находится под санкциями как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности, – и вовсе анекдотична", – заявили в посольстве.

В российском диппредставительстве убеждены, что Лондон руководствуется нехитрой логикой: "каждый день обвинять Россию в подготовке "неминуемого" вторжения на Украину". Как полагают российские дипломаты, на этом выдуманном "основании" Великобритания пытаться "играть роль идеологического лидера свободного мира". Обвинения в адрес России в посольстве называют "лозунговой мишурой", которая вполне сочетается с "очевидной деградацией британского экспертного потенциала".

Российское посольство припомнило высказывание британского министра иностранных дел Элизабет Трасс о том, что Украина в своей истории сталкивалась с многочисленными захватчиками – "от монголов до татар". Это было бы смешно, однако, как указали в посольстве, это демонстрирует истинный профессиональный уровень "людей, которые наряду с абсурдными заявлениями направляют на Украину смертоносное вооружение".

Ранее 23 января заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб заявил, что Лондон введет в отношении России жесткие экономические санкции, если она реализует "вторжение на Украину", о котором последнее время говорят на Западе. Министр добавил, что рестрикции будут применяться и в случае если Россия попытается выстроить на Украине "марионеточный режим", приведя к власти там пророссийски настроенных политиков.

22 января МИД Великобритании заявил, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.