Запад бьет по Киеву: Форин-офис назвал имя нового президента Украины

Посольство России в Великобритании призвало Лондон прекратить опасные риторические провокации по поводу Украины. Так в диппредставительстве прокомментировали последние заявления МИД Соединенного Королевства о том, что Россия якобы стремится поставить на пост президента Украины "своего человека".

Ни дня без новостей. Это, конечно, об Украине. Сколько бы Россия не заявляла об отсутствии планов нападения на Незалежную, западные партнеры к этим высказываниям глухи. Они продолжают изо дня в день придумывать новые провокации вокруг этой темы. На этот раз отличилась Британия. Накануне МИД страны заявил, что Россия надеется привести к власти на Украине пророссийского лидера. Ведомство даже знает имя будущего президента.

"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство надеется поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", — заявил Форин-офис.

О таких политических перспективах сам Мураев даже не догадывался. И это вполне объяснимо: по словам украинского политика, из-за конфликта с Виктором Медведчуком ему уже как три года запрещен въезд в Россию, а все его активы в стране арестованы. Как эти факты с постом пророссийского лидера связывают в Форин-офисе? Вопрос риторический. В российском МИДе же после прочтение очередного "разоблачения" просто попросили "перестать распространять чушь".

"Распространённая МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины, — написала в Telegram-канале официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова. — Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига".

Масла в огонь подливают и сами журналисты. Очередной план нападения на Украину представил Bloomberg. Ее авторы со ссылкой на неназванного китайского дипломата сообщили, что во время недавнего телефонного разговора председатель КНР Си Цзиньпин мог попросить российского президента Владимира Путина "не вторгаться на Украину" во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Качество журналистского материала уже успели оценить в российском МИДе. Статью там назвали даже не фейком, а "информационной спецоперацией соответствующих американских служб". Чуть позже информацию прокомментировали и в китайском посольстве.

"Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна. Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках Минских соглашений", — отреагировал Twitter китайского посольства.

Впрочем, новостей хватает и в самой Незалежной. Накануне в ходе своей рабочей поездки в Запорожье украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз пообещал, что Крым и Донбасс очень скоро вернутся в состав Украины. Такие заявления вызывают недоумение и внутри страны, но с недавних пор, кажется, их перестанут воспринимать и западные партнеры. О том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, выступая на конференции, заявил глава Военно-морских сил Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах. А уже на следующий день подал в отставку. Как написал немецкий Der Spiegel, это произошло после разъяснительной беседы с министром обороны страны.

"Я только что попросил госпожу федерального министра обороны немедленно освободить меня от моих обязанностей и обязанностей инспектора Военно-морского флота. Мои необдуманные заявления, сделанные в Индии по вопросам безопасности и военной политики, все больше ложатся на мой офис", — пояснил Шёнбах.

Что же касается нападения на Украину, то неблагоприятный информационный фон, который создает вокруг этой темы Запад, кажется, не нравится уже Киеву. Владимир Зеленский призвал жителей не поддаваться панике из-за информационных вбросов, а глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что заявления партнеров только расшатывают страну. По его словам, курс гривны упал, а инвесторы уже сворачивают проекты.