В Китае дали жесткий ответ на информационный вброс от Bloomberg.

Раскручивая антироссийскую истерию, американское новостное агентство, прикрывшись некими "анонимными источниками", заявило, что китайский лидер Си Цзиньпин якобы попросил Россию не "нападать" на Украину во время Олимпиады.

В Пекине такому грубой дезинформации удивились. Посольство КНР назвало эту информационную атаку банальной провокацией.

Тем временем Москва потребовала и от Лондона прекратить провокационную деятельность. Великобритания заявила, что Россия якобы хочет посадить в Киеве "своего" лидера, вероятно, бывшего депутата Рады Евгения Мураева. Правда, в Лондоне не учли, что с 2018 года он находится в списке санкций России.