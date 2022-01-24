МИД КНР: публикации о "просьбе" Си к Путину по Украине – ложь

Сообщение агентства Bloomberg о якобы имевшем месте обращении председателя КНР Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину по поводу Украины является клеветой и провокацией. Так на публикации в СМИ отреагировал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По его словам, такие вбросы также являются попыткой "вмешательства и подрыва Олимпиады в Пекине".

При этом Чжао Лицзянь указал, что отношения Китая и России являются зрелыми и устойчивыми, поэтому все попытки бросить вызов взаимному доверию двух стран напрасны.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на некоего китайского дипломата сообщило, что Си Цзиньпин якобы "попросил" Владимира Путина "не нападать на Украину" во время Олимпийских игр, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что появление таких сообщений в СМИ говорит о том, что началась информационная спецоперация американских спецслужб.