Байден рассказал, как подбросил труп животного своей оппонентке

Президент США сделал неожиданное признание, передает канал "Россия 24". Джо Байден рассказал, как, работая в родном штате Делавэр, подбросил труп собаки на порог дома сторонницы республиканцев. Вот такой вот странный юмор.

"Однажды ночью мне позвонили, – рассказывал Байден. – Это была женщина явно других политических взглядов. Она позвонила и сказала, что у нее мертвая собака на лужайке. Я сказал, да, мэм, спросил, сообщила ли она властям. Она сказала, что они не приехали. Я сказал, ладно, они заедут утром, а она ответила, нет, я хочу, чтоб ее убрали сейчас. Я плачу вам зарплату. Так что я приехал, подобрал собаку".

Впрочем, добавил Байден, она велела убрать собаку с лужайки. Поэтому он просто переложил труп животного на ее крыльцо.