Кульминация Олимпиады: российские фигуристки задали высочайшую планку

Третью Олимпиаду подряд Россия берет золото в женском фигурном катании. В Сочи победила Аделина Сотникова, в Пхенчхане – Алина Загитова, а в Пекине чемпионкой стала Анна Щербакова, которую уже поздравил президент РФ Владимир Путин. Лидер нашей сборной, Камила Валиева, которая на пекинском льду уже показывала невероятный уровень катания в командных соревнованиях, не выдержала невероятного давления. Назовем это давлением обстоятельств. Кто в них виноват, и можно ли было уберечь Камилу, теперь будут разбираться.

Еще одна россиянка Александра Трусова в своем прокате сделала невозможное – приземлила сразу пять четверных прыжков. До нее такое удавалось только считанным фигуристам-мужчинам. У Александры серебро.

Произвольную программу фигуристок недаром называли кульминацией XXIV Олимпийских игр. Первой из наших девушек на лед вышла Александра Трусова. И на этих Играх она исполнила свою заветную мечту: в одной программе под композицию "Круэлла" она приземлила сразу пять четверных прыжков.

В микс-зоне установилась тишина, все внимательно наблюдают за прокатом наших девушек. Все смотрят на экраны. Сотрудники, операторы телеканалов внимательно наблюдают, как выступают российские фигуристки.

То, что сделала Саша Трусова – это историческое достижение для женского фигурного катания. Раньше такое под силу было только мужчинам. Не все получилось так, как она задумывала, были погрешности при приземлениях, но при этом на ногах она удержалась, ни разу не упала.

За такой невероятный прокат она получила рекордные для себя 251,73 балла и сразу задала высочайшую планку, превзойти которую было под силу только двум фигуристкам – Анне Щербаковой и Камиле Валиевой.

Анна Щербакова чисто исполнила четверной флип и тройной тулуп. Затем еще один четверной флип, свой коронный прыжок ультра-си. Вращения, каскады – все было безупречно. В итоге судьи оценили ее программу очень высоко – 175,75. И хотя в произвольной программе Аня уступила Трусовой, по сумме баллов оказалась на первом месте. А потом на лед вышла Камила Валиева. С первых прыжков стало понятно, что она, к сожалению, не смогла выдержать прессинг, продолжавшийся все последние дни.

Не удержалась на акселе и после этого не удержала программу, срывая один элемент за другим. Даже в связках чувствовалось волнение. Только ближе к концу программы Камила сумела взять себя в руки, но уже было понятно – это не тот прокат, который даст возможность завоевать медаль.

Она закончила кататься и заплакала, но трибуны все равно аплодировали стоя. А потом еще и кричали – "молодец". В итоге она только четвертая, остановилась в одном шаге от олимпийской медали. Слезы были и после, но объятья тренеров и поддержка зрителей все-таки помогли прийти в чувство.

Не смогла сдержать эмоций не только Камила Валиева: Саша Трусова плачет на церемонии награждения, которая могла вообще не состояться, если бы на пьедестал попала Камила. Но сегодня на высшую ступень поднимается новая олимпийская чемпионка – Анна Щербакова. Первой входит Александра Трусова. Журналистов интересует, как она оценивает свое выступление

"Выступлением довольна, результатом – нет", – сказала Трусова. И добавила: "Давно не видела маму и собак, адски скучаю".

Анна Щербакова пока не может поверить в то, что она – олимпийская чемпионка. За пять лет она прошла путь от юниорских первенств до соревнований мирового уровня. Первый юниорский сезон вышел для спортсменки трагичным – в 2017-м сломала ногу. Но уже в следующем году, несмотря на травму, полноценно тренировалась. Она становилась чемпионкой России и мира. И вот теперь – новая высота.

"Наверное, у каждого спортсмена какой-то свой невероятный путь. От каждого соревнования я получала огромный опыт, я сильно изменилась за это время. Я невероятно счастлива, что в такой важный момент проводятся главные соревнования четырехлетия – Олимпийские игры, что я в них участвую. А вот то, что выиграла, я пока даже не понимаю", – призналась Щербакова.

Дома за Аню болели родители. Все это время они не общались с прессой, боялись сглазить, и только после победного выступления дочери поделились впечатлениями.

"Вы знаете, все предыдущие ее победы были в состоянии, когда их никто не ждал, и мы в том числе. Поэтому я тоже никакой победы не ждал. Но как-то вот все равно работает. Удивительное дело. Она очень самостоятельная. Она сама себя настраивает, не хочет, чтобы ей кто-то помогал", – рассказал отец спортсменки.

С дочерью он еще не успел поговорить, лишь посылает привет в телеэфире.