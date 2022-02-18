Британия отменила "золотые визы"

В Великобритании закрыли программу "золотых виз". Они позволяли инвесторам и их семьям свободно въезжать и жить в Британии.

Не все то золото, что блестит. Владельцам "золотых паспортов" теперь стоит переживать. В Европе все больше стран, которые начинают менять правила или вовсе собираются отменить процедуру выдачи гражданства за инвестиции.

Британия отменяет визы инвесторам, вложившим в национальную экономику минимум 2 миллиона фунтов. К такому решению, как уверяет британская пресса, правительство страны подтолкнули в том числе кризис вокруг Украины и призывы многих политиков остановить приток "грязных денег" из России.

"У меня нулевая терпимость к злоупотреблениям в нашей иммиграционной системе. В соответствии с моим новым планом иммиграции я хочу обеспечить доверие британцев к этой системе. В том числе хочу остановить коррумпированные элиты, которые угрожают нашей национальной безопасности и гоняют грязные деньги по нашим городам", – говорит министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

С 2008 по 2015 годы Британия выдала более 3 тысяч "золотых виз". Русские оказались вторыми после китайцев – более 700 россиян воспользовались этой схемой. Одни эксперты считают отмену выдачи политическим пиаром, другие – закономерностью. Большинство иностранных денег, которые вкладываются богатыми мигрантами в европейские экономики, действительно имеют сомнительное происхождение. Многие олигархи пытаются легализовать средства, полученные в своей стране незаконным путем.

Кстати, чаще всего выдавали "золотые паспорта" не самые богатые страны Европы. Как правило, напротив, лазейки законодательства стран победнее использовали состоятельные иностранцы. В Болгарии обнаружили целую ОПГ, состоящую из агентства, помогающего с оформлением таких паспортов, и тех, кто искал клиентов за рубежом.

"Прокуратура поручила Государственному агентству национальной безопасности проверить происхождение средств, которые были использованы для инвестиций, а также движение этих средств впоследствии", – отмечает официальный представитель прокуратуры Христо Крастев.

Целые фирмы, особенно на постсоветском пространстве, уже давно помогают богатым россиянам, украинцам, белорусам, казахам получить "золотой паспорт". Как правило, некоторые из владельцев таких документов избегают системы налогообложения в родной стране и пытаются спрятать незаконный доход. Многие страны долгое время закрывали на это глаза.

Многие меняли свой национальный паспорт на паспорт Европейского союза. Подобная схема существует во многих государствах. Примерно 200 или 500 тысяч евро – и этого было достаточно, чтобы получить документ.

А в последние годы конвейер "золотых паспортов" работал чуть ли не круглые сутки. Проверка выданных документов на Кипре (а его особенно любили богатые россияне) показала, что процедура выдачи гражданства за инвестиции была поставлена на поток, и часто реального основания для выдачи паспорта не было или сведения не проверялись.

Многие агентства, оказывающие такие услуги в последние два-три года стали предлагать даже паспорта не ЕС. Понимаю, что лавочку прикроют.

Инвесторы, стремящиеся свободно путешествовать по Европе, выбирают доступные программы Карибского региона и Вануату. Второй паспорт, открывающий безвизовый доступ в 150+ стран, можно получить через 1-2 месяца за инвестиции от 100 000 долларов.

Конечно, только 100 тысяч долларов недостаточно. Агентства брали за свои услуги комиссию. Но, судя по всему, в ближайшее время многие такие договоры на оказание услуг могут признать недействительными. И бежавшие чиновники, и бизнесмены, заработавшие за счет бюджета или обмана в родной стране, скорее всего, должны будут вернуться на родину, где их хотя и не очень любят, но явно ждут правоохранительные органы. Впрочем, не исключено, что лоббисты в той же Британии, не желающие терять приток любых инвестиций в экономику, примут другую программу для выдачи паспортов так называемым инвестором-инноваторам.

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