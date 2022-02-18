Песков рассказал, откуда Путин будет руководить учениями

Во время учений сил стратегического сдерживания Владимир Путин будет находиться в ситуационном центре Минобороны РФ, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Подобные даже тренировочные пуски невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый "черный чемоданчик", "красную кнопку" и тому подобное", – отметил Песков.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что планирует вместе с Путным посетить учения, но не уточнил, какие. Песков пояснил, что все будет зависеть от решения глав государств, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, 19 февраля силы стратегического сдерживания проведут маневры, которыми будет командовать Владимир Путин. В учениях примут участия подразделения ВКС, РВСН, а также Черноморского и Северного флотов.