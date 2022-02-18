Путин и Лукашенко поучаствуют в военных учениях 19 февраля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что доволен совместными военными учениями с Россией. В субботу, 19 февраля, он вместе с российским лидером Владимиром Путиным поучаствует в маневрах.

"Я уже был на учениях белорусско-российских, посмотрел и российское подразделение, и белорусское, – сказал Лукашенко на переговорах с Путиным. – Очень впечатляюще. Ну и, как вы говорили, завтра, если все будет нормально, побудем с вами на интересном мероприятии".

Путин поправил коллегу: "Не побудем, а поучаствуем". Белорусский президент согласился.

Учения "Союзная решимость-2022" продлятся до 20 февраля. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в этот день Путин будет лично наблюдать за пуском баллистических ракет.

18 февраля Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле. На повестке дня – работа по созданию Союзного государства и вопросы, касающиеся безопасности в Европе и западных санкций в отношении РФ и РБ.