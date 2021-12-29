Россия и Белоруссия проведут маневры в начале 2022 года

Совместные военные учения России и Белоруссии состоятся уже в первом квартале 2022 года, точную дату согласуют военные, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с Александром Лукашенко.

Так российский лидер отреагировал на просьбу президента Белоруссии не останавливать совместную работу на этом направлении и продолжать обучать белорусских военных работе с закупаемой в России техникой.

Встреча двух президентов проходит в Стрельне в залах Константиновского дворца. Перед началом переговоров Владимир Путин лично заехал за Лукашенко на машине.