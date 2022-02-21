Стало известно, когда российские военные покинут Белоруссию

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации возвратятся в пункты постоянной дислокации тогда, когда в этом "появится объективная необходимость", заявил начальник Генерального штаба ВС Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.

На брифинге для военных атташе он отметил нарастающую активность у границ Союзного государства и обострение ситуации в Донбассе. В связи с этим президентами РФ Владимиром Путиным и РБ Александром Лукашенко принято решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства.

Начальник белорусского Генштаба отметил, что дата возвращения российских военных будет зависеть "и от наших западных коллег".

Ранее сообщалось, что 10 февраля Россия и Белоруссия начали крупные маневры "Союзная решимость – 2022".